وزير الشباب يعطي شارة بدء بطولة الـ59 لاتحاد الشركات ببورسعيد

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أعطى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، شارة بدء البطولة الـ59 لاتحاد الشركات لعام 2026.

وقال وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته الافتتاحية، إنه كان أحد اللاعبين سابقا في بطولة اتحاد الشركات.

ووعد بأن نرى نسخا أفضل مطورة محسنة من دورة بطولة الشركات، مؤكدا أن الرياضة مهمة للإنتاج وتنمية روح العمل الجماعي، وأنه ليس مهما من يفوز أو يخسر.

جاء ذلك خلال فعاليات بطولة الـ59 لاتحاد الشركات بمحافظة بورسعيد، والتي تقام بالمدينة الرياضية بنطاق حي الضواحي.

شهد حفل الافتتاح طابور عرض لأعلام الشركات المشاركة في البطولة، وأوبريت عيد الرياضة، وفقرة لفرقة الفنون الشعبية وعزفاً على آلة السمسمية.