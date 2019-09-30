رئيس الوزراء الموريتاني يبحث مع بعثة من البرلمان الالماني علاقات التعاون بين البلدين

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التقى رئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا اليوم الاثنين في نواكشوط وفدا من لجنة التعاون الاقتصادي والتنمية بالبرلمان الألماني برئاسة السيد بيتر رام سوا.

وذكرت الإذاعة الموريتانية أن اللقاء تناول علاقات التعاون القائم بين البلدين وخاصة ما يتعلق بالشؤون البرلمانية.

وأضافت نقلا عن رئيس الوفد الألماني أن رئيس الوزراء الموريتاني أكد على أهمية مشاركة المستثمرين الألمان في تنشيط الاقتصاد الموريتاني ودعاهم إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها موريتانيا.

وأكد رئيس الوفد عزم الشركات الألمانية توسيع نشاطها في موريتانيا سواء عبر التجارة أو من خلال الاستثمارات المباشرة ، مبينا في هذا الصدد أهمية الاستقرار السياسي الذي تعيشه موريتانيا في جذب المستثمرين، وكذا نهجها في محاربة الفساد كسبب مباشر لتحفيز مزيد الشركات للدخول إلى هذا البلد .

وأكد رئيس الوفد حاجة موريتانيا إلى المساعدة في مجال تدريب اليد العاملة، معربا عن استعداد بلاده لدعم جهود موريتانيا في هذا الإطار.