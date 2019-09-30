شقيق علاء ولي الدين يروي اللحظات الأخيرة في حياة الراحل: وزع لحمة الأضحية بإيده

روى المنتج معتز ولي الدين، شقيق الفنان علاء ولي الدين، عن الأيام الأخيرة في حياة الفنان الراحل، قائلًا: "في الأيام الأخيرة لما كان في البرازيل عشان بيصور الفيلم اللي مكملش، كنت دايمًا بكلمه في التليفون يقول لي أنا في الجنة".

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأحد: "وكان بيقول لي إنه كان دايمًا بيقعد يسبح ربنا، هو وحنان ترك وشريف منير، فلما رجع استقبلته في المطار، وكانت وقفة عرفات، ودخل سلم على ماما واستنينا منمناش لغاية صلاة العيد".

وتابع: "نزلنا صلينا العيد ودبحنا الأضحية، وقلت له أدخل أنت عشان الناس، قال لأ أنا عاوز أوزع اللحمة بإيدي، وفعلًا وزع اللحمة بإيده، وبعدها قال لوالدتي هنام لحد ما تعملي الفتة، وقال لي هات لي الجرايد عشان بقالي كتير عايز أعرف الأخبار"، موضحًا أنه دخل عليه غرفته بعدها ليجده متوفيًا.

وحلت أمس السبت 28 من سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل، علاء ولي الدين، الذي توفي في 11 فبراير عام 2003.