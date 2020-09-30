جماعة حزب الله ترد على نتنياهو: نعرف أين نضع صواريخنا

اتهم زعيم جماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالكذب بشأن موقع مستودع أسلحة ومصنع صواريخ في العاصمة بيروت.

وقال نصر الله في خطاب بثه التلفزيون بعد ساعة من حديث نتنياهو "سنسمح لوسائل الإعلام بدخول المنشأة التي تحدث عنها نتنياهو حتى يكتشف العالم أنه يكذب".

واتهم نصر الله رئيس الوزراء الإسرائيلي بمحاولة "تحريض" اللبنانيين على حزب الله، قائلا "نحن نعلم جيدا أين نضع صواريخنا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد قال فى خطاب إلى الأمم المتحدة في وقت سابق اليوم إن مصنع صواريخ تابعا لحزب الله يوجد بجوار شركة غاز في أحد أحياء جنوبى بيروت. وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن انفجارا آخر مشابها للانفجار الذي هز ميناء بيروت في 4 آب/أغسطس وأودى بحياة أكثر من 190 شخصا وأصاب 6 آلاف آخرين، يمكن أن يحدث في الموقع الجديد بجنوبى بيروت.