أكد التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب المقاولون العرب، أنه مستمر مع المقاولون العرب خلال الفترة المقبل، مشيدا بأداء زميله طاهر محمد طاهر وعماد النحاس المدير الفني.

وقال الجزيري، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس":"أتمنى أن يستمر المقاولون على مستواه الرائع في باقي مشوار الدوري، تجربتي مع طنطا كانت مميزة وساعدتني على التألق مع المقاولون".

وأضاف: "سعيد جدًا في المقاولون وعقدي ممتد لموسمين، وتركيزي مع الفريق حاليًا، والحديث عن عروض خارجية سابق لآوانه".

وشدد: "طاهر محمد طاهر من أفضل نجوم مصر، وانتقاله إلى الأهلي خطوة ممتازة".

واسترسل: "عماد النحاس مدرب كبير وضاعف من طموحنا كلاعبين، والأجواء الرائعة في مصر ساعدت نجوم شمال إفريقيا على التألق".

واختتم: "أتمنى أن يصل الأهلي والزمالك لنهائي بطولة إفريقيا ويكون نهائي مصري خالص، وعلى الجانب الآخر بيراميدز يمتلك كل المقاومات التي تؤهله للوصول إلى نهائي الكونفدرالية".