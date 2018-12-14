الخارجية الصينية: أمير الكويت الراحل لعب دورا مهما في تحقيق السلام بالشرق الأوسط

نعت الصين، اليوم الأربعاء، أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 91 عامًا، معربة في الوقت نفسه عن تهنئتها للأمير الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" -في تصريح اليوم الأربعاء لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الصين- "حظي الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمحبة شعب الكويت، واحترام المجتمع الدولي، ولعب دورًا مهمًا في تطوير وازدهار دولة الكويت، وتحقيق السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وقدم مساهمات مهمة لتطوير العلاقات الصينية الكويتية".

وأضاف بين: "نعرب كذلك عن تهانينا للأمير الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي أدى اليمين الدستورية أميرًا للكويت صباح اليوم".