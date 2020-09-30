الرئيس العراقي يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الكويت

أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء حرص بلاده على المضي قدماً في تعزيز العلاقات مع الكويت .

وقال الرئيس العراقي، في برقية تهنئة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة اختياره اميراً لدولة الكويت، باسم الشعب العراقي وباسمي شخصياً أتقدم اليكم بأحر التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة اختياركم اميراً لدولة الكويت الشقيقة ، داعياً الله أن" يُسدّد خطاكم ويوفقكم في قيادة الشعب الكويتي نحو المزيد من التقدم والرخاء".

وأضاف: "أعرب عن حرصنا في العراق شعباً ورئيساً وحكومةً من أجل المضي قدماً في العلاقات الأخوية العميقة بين العراق والكويت، وتعزيزها نحو المزيد من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين، ويرّسخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة".