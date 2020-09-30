الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ضد أي تدخل أجنبي في ليبيا

قال سمويل ويربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين وصلت إلى مرحلة تاريخية مهمة، مشيدًا بجهود مصر في هذا الشأن.

وتوجه ويربيرج، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «مساء dmc»، مساء الأربعاء، بالشكر لمصر لما وصفه بالخطوة الشجاعة، التي اتخذها الرئيس الراحل أنور السادات منذ 40 عامًا.

وأضاف أن الولايات المتحدة ضد أي تدخل أجنبي في ليبيا، بما في ذلك تركيا وروسيا أو أي طرف آخر، مؤكدًا أن الحل يجب أن يكون داخلي بين الليبيين أنفسهم.

وأشار إلى أن المباحثات التي جرت في الغردقة بشأن الملف الليبي، دليل على الدور المهم لليبيا، مشيرًا إلى عمق الأزمة الليبية.