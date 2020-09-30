السياحة: 500 ألف جنيه من غرفة المنشآت الفندقية لدعم النقل البطيء بالأقصر وأسوان

وافق مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على المقترح الذي تقدم به ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، بتخصيص مبلغ 500 ألف جنيه من الغرفة لمحافظتي الأقصر وأسوان مناصفة بين المحافظتين لدعم النقل البطيء (أصحاب الحناطير والفلايك)؛ حيث سيتم تخصيص المبلغ في محافظة الأقصر لدعم أصحاب الحناطير والدواب، أما في محافظة أسوان سيتم توجيه الدعم لأصحاب الفلايك أيضا أسوة بهم.

وخلال الاجتماع، توجه الدكتور خالد العناني بالشكر والتقدير للغرفة على هذا المقترح، كما ناشد القطاع الخاص بالعمل على المشاركة بصورة أكبر في الحملات الترويجية والتنشيطية وحملات التسويق لمصر بالداخل والخارج.

من جانبه، أشار ماجد فوزي إلى أن مجلس إدارة الغرفة يسعى من خلال هذا المقترح إلى توفير الرعاية البيطرية والمواد الغذائية للدواب، بالإضافة إلى رفع كفاءة الحناطير، وذلك من واقع المسئولية المجتمعية للغرفة، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع محافظتي الأقصر وأسوان لتنظيم وإعادة هيكلة خدمة الحنطور لتظهر بصورة حضارية ولائقة للسائح؛ خاصة في ظل استئناف السياحة الثقافية منذ أول سبتمبر الجاري.