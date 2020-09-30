انتر يقسو على بينفينتو بخماسية وسبيزيا يصدم أودينيزي بثنائية في الدوري الإيطالي

سجل لاعب كرة القدم البلجيكي روميلو لوكاكو هدفين وأحرز زميله المغربي أشرف حكيمي هدفا وصنع هدفا ليقودا فريقهما انتر ميلان لفوز ساحق 5 / 2 على مضيفه بينفينتو اليوم الأربعاء في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الأولى بالدوري الإيطالي والتي شهدت اليوم أيضا فوز سبيزيا على مضيفه أودينيزي 2 / صفر.



وحسم انتر المباراة تماما في شوطها الأول من خلال أربعة أهداف سجلها البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقتين الأولى و28 وروبرتو جاليارديني والمغربي أشرف حكيمي في الدقيقتين 25 و42 مقابل هدف وحيد لبينفينتو سجله جانلوكا كابراري في الدقيقة 34 .



وفي الشوط الثاني ، تراجع أداء انتر بشكل ملحوظ ولكن البديل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز منح الفريق الهدف الخامس في الدقيقة 71 قبل أن يحرز كابراري الهدف الثاني له ولبينفينتو في الدقيقة 76 .



وقفز انتر للمركز الثاني رافعا رصيده إلى ست نقاط بفارق الأهداف فقط خلف نابولي وأمام فيرونا وميلان فيما تجمد رصيد بينفينتو عند ثلاث نقاط.



ولم يمهل انتر مضيفه أي فرصة للدخول في أجواء المباراة حيث باغته بهدف مبكر للغاية سجله روميلو لوكاكو بعد أقل من نصف دقيقة على صفارة البداية.



وجاء الهدف اثر هجمة سريعة لانتر وتمريرة عرضية لعبها أشرف حكيمي من الناحية اليمنى وانقض عليها لوكاكو وسددها بيمناه ليضعها في المرمى ويفاجئ بينفينتو بهذا الهدف المبكر للغاية.



ومنح الهدف المبكر حافزا لبينفينتو على مبادلة انتر الهجوم وعدم الاعتماد على الدفاع.



وبالفعل ، شن بينفينتو عددا من الهجمات في الدقائق التالية بحثا عن هدف التعادل ولكن دون جدوى.



وفي المقابل ، شكل انتر إزعاجا كبيرا لدفاع منافسه خاصة مع تألق حكيمي وأشلي يونج ولوكاكو كما فرض انتر سيطرته تدريجيا على المباراة وبدأ في تكثيف هجماته على مرمى بينفينتو.



ومن إحدى هجمات انتر ، سجل روبرتو جاليارديني الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 25 .



وجاء الهدف اثر هجمة سريعة لانتر وتمريرة نموذجية لعبها حكيمي من الناحية اليمنى وهيأها يونج داخل منطقة الجزاء لزميله جاليارديني الذي سددها صاروخية بيسراه من داخل حدود منطقة الجزاء في الزاوية الضيقة على يمين الحارس لورنزو مونتيبو الذي لم يستطع أن يفعل شيئا للكرة التي سكنت المرمى.



ولم يتأخر انتر في تأكيد انتصاره حيث سجل لوكاكو الهدف الثاني له وهو الثالث للفريق في الدقيقة 28 .



وجاء الهدف اثر تمريرة غير متقنة من الحارس مونتيبو وصلت منها الكرة إلى جاليارديني خارج منطقة الجزاء ليتقدم بها إلى داخل المنطقة ويمرر الكرة بهدوء إلى لوكاكو الخالي من الرقابة أمام المرمى فلم يجد أي صعوبة في إيداعها المرمى دون مضايقة من المدافعين.



ورد دفاع انتر وحارس المرمى سمير هاندانوفيتش الهدية لبينفينتو حيث تعامل الدفاع باستهانة مع إحدى الكرات ثم مررها الحارس بشكل غير دقيق لتصل إلى جانلوكا كابراري لاعب بينفينتو خارج حدود منطقة الجزاء مباشرة فلم يهدر كابراري الفرصة وسدد الكرة قوية من خارج المنطقة لتسكن المرمى على يمين هاندانوفيتش.



وأجرى بينفينتو تغييرا اضطراريا مبكرا بخروج فيدريكو باربا في الدقيقة 37 للإصابة ونزول جايتانو ليتيسيا بدلا منه.



وكاد حارس بينفينتو يكلف فريقه غاليا في الدقيقة 38 اثر خروج خاطئ حتى حدود منطقة الجزاء لكنه ارتطم بزميله كريستيان ماجيو المراقب للوكاكو ليطلق الحكم صافرته ويتوقف اللعب لأكثر من دقيقة واحدة.



وتلقى الحارس وزميله ماجيو العلاج قبل استئناف اللعب حيث أشار الحكم لوجود خطأ من لوكاكو ضد ماجيو قبل اصطدام الزميلين سويا.



ونال حكيمي المكافأة على مجهوده الكبير في المباراة حيث سجل الهدف الرابع لانتر في الدقيقة 42 .



وجاء الهدف اثر هجمة منظمة لانتر وتمريرة عرضية زاحفة من يونج فشل لوكاكو في اصطيادها لتصل الكرة بالقرب من حكيمي الذي ضغط على المدافع خلال تهيئته للكرة وسدد الكرة بلمسة هادئة إلى داخل المرمى.



وأهدر أرتورو فيدال فرصة تسجيل الهدف الخامس لانتر في الدقيقة 45 اثر هجمة سريعة لانتر وتمريرة عرضية لعبها جاليارديني من الناحية اليمنى وقابلها فيدال المندفع داخل منطقة الجزاء بضربة رأس ولكن الكرة مرت خارج القائم.



واستأنف انتر سيطرته وضغطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني ولكن الفرصة الخطيرة الأولى في هذا الشوط كانت لبينفينتو اثر هجمة مرتدة سريعة تقدم فيها جابرييلي مونشيني بالكرة من الناحية اليمنى حتى وصل حدود منطقة الجزاء وسددها قوية لتجتاز الحارس هاندانوفيتش لكننها ارتدت من القائم.



وشهد منتصف هذا الشوط فرصة خطيرة لبينفينتو لكنها لم تسفر عن شيء.



وفي المقابل ، تصدت العارضة لتسديدة صاروخية أطلقها جاليارديني في الدقيقة 70 .



وبعدها بدقيقة واحدة أعلن البديل لاوتارو مارتينيز عن وجوده بتسجيل الهدف الخامس لانتر.



وجاء الهدف اثر هجمة منظمة للفريق وتمريرة من أليكسيس سانشيز وصلت منها الكرة إلى لاوتارو الذي هيأ الكرة لنفسه على حدود المنطقة وسددها قوية على يسار الحارس ليكون الهدف الخامس لانتر في الدقيقة 71 وذلك بعد ست دقائق من نزول لاوتارو.



وعاند الحظ انتر بعدها بدقيقتين حيث تصدى حارس بينفينتو لكرة خطيرة من أليكسيس كما أسفرت المتابعة عن لمسة يد على لاعب بينفينتو داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.



وجاء رد بينفينتو قويا حيث سجل هدفه الثاني في الدقيقة 76 عن طريق كابراري اثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من جانلوكا لابادولا قابلها كابراري بتسديدة من وسط منطقة الجزاء إلى داخل المرمى.



ولم يتغير الحالي في الربع ساعة الأخير من المباراة حيث ظل التفوق لانتر وإن عانده الحظ في أكثر من كرة وارتدت الكرة من العارضة لينتهي اللقاء بفوز انتر 5 / 2 .



وفي المباراة الثانية ، وجه سبيزيا الصاعد أيضا مثل بينفينتو إلى دوري الدرجة الأولى هذا الموسم لطمة قوية لمضيفه أودينيزي وتغلب عليه بهدفين نظيفين سجلهما البلغاري أندري جالابينوف في الدقيقتين 29 و90 .



وتغلب سبيزيا على النقص العددي في صفوفه بعد طرد كلاوديو تيرزي في الدقيقة 65 لنيله الإنذار الثاني في المباراة وحقق الانتصار الأول له في الدوري الإيطالي ليحصد أول ثلاث نقاط.



وفي المقابل ، مني أودينيزي بالهزيمة الثانية على التوالي ليظل بلا رصيد من النقاط.