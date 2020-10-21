كوريا الجنوبية: تسجيل 2564 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 2564 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 311 ألفا و289 إصابة.



وأوضحت الوكالة في بيان اليوم الخميس، و أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية ، شفاء 1481 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 274 ألفا و205 حالات، بالإضافة لتسجيل 7 حالات وفاة ما يرفع مجموع الوفيات إلى 2481 حالة، مشيرة إلى أن من بين الإصابات 2539 إصابة محلية، و25 إصابة وافدة.



وأضافت أن 39 مليون شخص، أو 76% من سكان البلاد، هم إجمالي من تلقوا جرعاتهم الأولى من لقاحات كوفيد-19 منذ إطلاق برنامج التطعيم في أواخر فبراير،كما تم تطعيم حوالي 15.17 مليون شخص أو 49% بشكل كامل.