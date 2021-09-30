ليتوانيا تفرض ارتداء الأقنعة الواقية مجددا في الأماكن المغلقة

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أعادت ليتوانيا فرض ارتداء الأقنعة الواقية في الأماكن المغلقة بدءا من أول أكتوبر المقبل بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وغير مجلس الوزراء الوطني أمس الأربعاء توصية سابقة بارتداء الأقنعة إلى أمر ملزم مع استثناءات محددة بدقة.

كما تم نصح مؤسسات الدولة وشركاتها بإعادة تفعيل نظام العمل عن بعد كليا أو جزئيا.

وارتفعت الإصابات بكورونا بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ووفقا لأرقام رسمية، تم تسجيل 6563 إصابة جديدة بالفيروس لكل 100 ألف شخص في الأسبوعين الماضيين.

وجرى تطعيم أو تعافى ما نسبته 8ر67% من سكان ليتوانيا البالغ عددهم 9ر2 مليون نسمة.