 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين بينهم أسيران محرران في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين بينهم أسيران محرران في الضفة الغربية

أ ش أ
نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 9:43 ص | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 9:43 ص

اعتقلت جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة فلسطينيين بينهم أسيران محرران في مُحافظات جنين وبيت لحم ونابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، بأنه تم اعتقال شابين من مخيم عايدة في محافظة بيت لحم جنوب الضفة، وهما مهدي عمر البداونة (24 عاما) وعمر أحمد قراقرة (35 عاما).

وفي محافظة جنين، تم اعتقال الفلسطيني محمد مروان صباح بعد مداهمة جنود الاحتلال لمنزله في بلدة برقين وقيامهم بتحطيم محتوياته على خلفية مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة بعد اقتحام قوات الاحتلال لها.

واعتقلت قوات الاحتلال من بلدة بيتا بمحافظة نابلس -التي تبعد نحو 53 كيلومترًا في الاتجاه الشمالي من القدس- أسيرين محررين وهما: كفاح عماد الجاغوب (29 سنة)، وعمار أحمد داوود (31 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.


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