قصة طائفة طالبان اليهودية التي يُتهم أعضاء فيها بارتكاب جرائم جنسية خطيرة

وقد أكسبت تلك الصرامة الجماعة لقب طالبان اليهودية بسبب التشابه الظاهر فيما يتعلق بقواعد الملابس التي تفرضها الجماعة الإسلامية السنية المتطرفة التي تسيطر على أفغانستان.

وشقت الشرطة طريقها إلى المجمع الذي يبعد 17.5 كيلومترا شمال تاباتشولا في ولاية تشياباس يوم الجمعة الماضي.

وكان قاضٍ فيدرالي قد أمر الشرطة باحتجاز العديد من قادة الجماعة المشتبه بهم بإساءة معاملة الأطفال وإنقاذ أفراد الطائفة، بعد تحقيق أجراه المدعي العام المتخصص في الجريمة المنظمة (فيمدو).

وقال مصدر إسرائيلي على صلة بالعملية إنه سرعان ما تم فصل الأولاد والبنات عن بقية المجموعة بسبب مخاوف من أن حياتهم قد تكون في خطر من أعضاء يحاولون منعهم من الترحيل.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه تم العثور على 26 عضوا في المجمع من بينهم إسرائيليون يحملون جنسية مزدوجة بما في ذلك جنسيات كندية وأمريكية وغواتيمالية.

وأضافت أن مواطنا كنديا وآخر إسرائيليا اعتقلا بينما ورد أن اثنين آخرين من المطلوبين غادرا المجمع قبل يومين من المداهمة ويجري البحث عنهما. واحتُجز 5 آخرون بزعم انتهاك قواعد الهجرة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الأعضاء الباقين يقيمون في منشأة تابعة لوزارة الرفاه المكسيكية في انتظار قرار بشأن ما سيحدث لهم.

وكان من بين من تم إبعادهم عن المجمع طفل عمره 3 سنوات هو نجل الإسرائيلي يسرائيل أمير الذي ترك المجموعة من قبل، والذي كان حاضرا أثناء المداهمة، وقد عاد إلى إسرائيل مع ابنه يوم الإثنين الماضي.

طائفة خطيرة

عملت الشرطة المكسيكية إلى جانب فريق متطوع من 4 أفراد من إسرائيل، بما في ذلك عملاء سابقون في الموساد، في التخطيط للعملية وتنفيذها.

وقال المصدر الإسرائيلي إن وحدة شرطة النخبة التي داهمت المجمع "بحذر شديد ودون اللجوء إلى أي عنف" ضمت ضباطا من الجنسين بسبب عدد النساء والأطفال في الطائفة.