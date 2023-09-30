الرئيس السيسي: الوزير شاكر لا يتحصل على قيمة إنتاج الكهرباء في مصر

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن قرار تخفيف الأحمال الذي طبقته الحكومة، على مدار الأسابيع الماضية.



وأضاف خلال إحدى جلسات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، أن وزارة البترول بحاجة إلى دولار حتى تستطيع استيراد مشتقات البترول من الخارج، ومنح الشريك الأجنبي مستحقاته.



ونوه بأن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، يدفع مستحقات الوزارة بالجنيه ويحصل القيمة من المشتركين في المنظومة بالجنيه.



واستطرد: «في الـ40 مليون مشترك حجم القيمة التي يحصل عليها الوزير كمُنتج للطاقة الكهربائية في مصر، لا يتحصل على قيمة إنتاج الكهرباء في مصر، حتى قبل هذه الأزمة».



وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر «حكاية وطن»، اليوم السبت، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.



ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.



وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر «حكاية وطن»، اليوم السبت، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.



ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.