 بيراميدز: إصابة إبراهيم عادل بكسر في الكاحل - بوابة الشروق
السبت 30 سبتمبر 2023 5:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

بيراميدز: إصابة إبراهيم عادل بكسر في الكاحل

محمد جلال
نشر في: السبت 30 سبتمبر 2023 - 5:40 م | آخر تحديث: السبت 30 سبتمبر 2023 - 5:41 م

‏قال الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أن المهاجم الشاب إبراهيم عادل سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية والأشعة لبيان التشخيص النهائي للإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا.

‏ أوضح الطبيب أن الفحص المبدئي والأشعة التي خضع لها إبراهيم عادل خلال الساعات الماضية أثبتت إصابته بكسر في الكاحل، وهي الإصابة التي تسببت في خروجه من مباراة الجيش الرواندي من الشوط الأول.

‏أشار الطبيب إلى أن الأشعة الإضافية والفحوصات الطبية التي سيخضع لها إبراهيم عادل سيظهر بناء عليها وبشكل نهائي مدى حاجة اللاعب للتدخل الجراحي في الإصابة التي يعاني منها أو الاكتفاء بالعلاج التحفظي وتجهيزه خلال الفترة المقبلة .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك