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بابا الفاتيكان يعين 21 كاردينالا جديدا

د ب أ
نشر في: السبت 30 سبتمبر 2023 - 4:56 م | آخر تحديث: السبت 30 سبتمبر 2023 - 4:56 م

عين بابا الفاتيكان فرنسيس، 21 كاردينالا جديدا في حفل أقيم في ساحة "القديس بطرس" في الفاتيكان اليوم السبت، حيث قدم شخصيا القبعة القرمزية المطلوبة لمعظم المسئولين الكنسيين الجدد.

ولم يحضر أحد الكرادلة، وهو لويس باسكوال دري "95 عاما" من الأرجنتين الحدث، بسبب تقدم عمره.

والتعيينات في مجمع الكرادلة، للكنيسة الكاثوليكية، الذي ينتخب البابوات الجدد، تمكن بشكل فعال البابا، من التأثير على انتخاب خليفته

و18 من 21 كاردينالا جديدا، تقل أعمارهم عن 80 عاما وبالتالي سيحق لهم التصويت، في اجتماع سري محتمل لانتخاب البابا الجديد. ولا تسمح قواعد الفاتيكان للكرادلة، الذين تزيد أعمارهم عن هذا السن بالتصويت في اجتماع سري.

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