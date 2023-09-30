عقدت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، الأمسية الثانية من سلسلة حلقات المشروع الفنى «الأساتذة»، المقام بالتعاون مع الفنان مدحت صالح، والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وعلى طريق تحديث مكتبة الموسيقى العربية، على مسرح النافورة ووسط حشد جماهيرى ضخم.

واستلهم مدحت صالح، بمصاحبة أوركسترا سيني سيمفوني، بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مختارات من الأعمال البارزة التى رسمت أجزاء من ملامح الغناء والموسيقى في زمن الفن الجميل وأبدعها كبار الملحنين بعد إعادة صياغتها بشكل أوركسترالي عصري، مع الحفاظ على طابعها الفريد.

ومن بين هذه الأغنيات، يا أهل المحبة ، بينى و بينك إيه، غالى عليا ، مرسال الهوى ، عيون القلب ، إنت عمرى ، بعيد عنك ، أمل حياتى ، فكروني.

ومن أعماله الخاصة آسف على الأحلام، وأعاد توزيعها قائد الحفل المايسترو أحمد عويضة، وموسيقى أهواك - ألف ليلة وأعاد توزيعهما الموسيقار محمد عويضة، بجانب عدد من الأعمال الأخرى منها يا جميل يا اللى هنا، عشانك يا قمر، يا واحشنى رد عليا ، تخونوه، زى ما هى حبها، إضافة إلى حبيبي يا عاشق، والنور مكانه فى القلوب، وصاحبهما على آلة البيانو الموسيقار خالد حماد.

وكان من أبرز مشاهد الحفل إعلان النجم مدحت صالح بالاتفاق مع الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا على إتاحة الفرصة للعديد من المميزين للمشاركة فى الحفلات المقبلة من سلسلة الأساتذة.

كما برزت استضافة الطفلين لوجين ومهدى من مركز تنمية المواهب ليقدما أغنيتي تمر حنة ويا صلاة الزين، حيث نالا تهنئة خاصة من رئيس الأوبرا وجميع الحضور بعد نجاحهما فى جذب الأنظار.