محمد هاني خارج حسابات الأهلي 3 أشهر

خرج محمد هاني، لاعب النادي الأهلي من حسابات الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة مارسيل كولر، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الزمالك الماضية.

وكان محمد هاني قد غادر مباراة الأهلي والزمالك الماضية، بعد النصف ساعة الأولى منها، على إثر إصابة تعرض لها في الركبة، حيث تم استبداله حينها بعمر كمال عبد الواحد.

وعلمت بوابة الشروق أن محمد هاني سيخضع لفترة علاجية وتأهيلية خلال الـ 3 أشهر القادمة، حيث من المُقرر عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات قبل بداية شهر يناير القادم.

وكان أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي قد أكد أن الأشعة النهائية التي أجراها هاني عقب إصابته في مباراة السوبر الإفريقي الأخيرة، أثبتت وجود جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة.

وأتم أحمد جاب الله تصريحاته مؤكدًا أن محمد هاني يحتاج لبرنامج تأهيلي سوف يبدأ في تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة.