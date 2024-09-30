صحيفة لوموند: الحكومة الفرنسية تدرس فرض ضرائب جديدة على الشركات الكبرى

تدرس الحكومة الفرنسية فرض ضرائب جديدة على الشركات لخفض العجز في ميزانية البلاد، وفقا لما ذكرته صحيفة لوموند الفرنسية.



ووفقا لوثائق نقلتها صحيفة لوموند، فإن وزارة المالية تدرس فرض ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة 5ر8% على الشركات التي تزيد إيراداتها عن مليار يورو (1ر1 مليار دولار)، وضريبة على عمليات إعادة شراء الأسهم تعادل 8% من التخفيض الاسمي في رأس المال.



وقالت صحيفة لوموند إن ضريبة الدخل الشخصي ستظل مستقرة، وستجرى تخفيضات في الإنفاق العام.



ومن المقرر أن يوضح ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء اليميني الذي عينه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق من هذا الشهر، أهدافه في خطاب سياسي أمام البرلمان بعد غد الثلاثاء، ووفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .



ويعكف بارنييه على إعداد مشروع قانون الموازنة لعام 2025، المتوقع تقديمه في حوالي 9 من أكتوبر.



