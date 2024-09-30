 سي إن إن: إسرائيل نفذت عمليات برية صغيرة داخل الأراضي اللبنانية مؤخرا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سي إن إن: إسرائيل نفذت عمليات برية صغيرة داخل الأراضي اللبنانية مؤخرا


نشر في: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 4:22 م | آخر تحديث: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 4:22 م

قال مصدران مطلعان لشبكة CNN، إن القوات الخاصة الإسرائيلية نفذت عمليات برية صغيرة داخل الأراضي اللبنانية في الأيام الأخيرة في إطار الاستعدادات لهجوم بري إسرائيلي محتمل.

وذكر المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لحساسية مناقشة المسائل العسكرية، أن قوات الكوماندوز الإسرائيلية تسللت إلى الأراضي اللبنانية، واستهدفت مواقع حزب الله بالقرب من الحدود، من أجل جمع معلومات استخباراتية وتدمير مواقع حزب الله في المنطقة.

من جانبه، رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على هذه المعلومات.

وتعتبر العمليات المحدودة هذه، أحدث مؤشر على أن إسرائيل تضع الأساس لتوغل بري كبير في لبنان.

ويأتي ذلك على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية لا يبدو أنها اتخذت قرارًا نهائيًا بشأن شن مثل هذا الهجوم البري.

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