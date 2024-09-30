تعتزم اليونان تأجير قطاع من طريق سريع رئيسي يربط بين العاصمة أثينا ومدينة "إليوسيس" الساحلية إلى مجموعة "جي اي كيه تيرنا"، في خطوة ستكون الأكثر ربحية للدولة على الإطلاق.

ويربط الطريق الذي يعرف باسم "اتيكي ادوس" ويمتد لمسافة 70 كيلومترا بين مطار أثينا في شرق اليونان ومدينة "إليوسيس" الساحلية في غرب البلاد.

وعلى مدى الـ25 عاما المقبلة، ستستأجر مجموعة "جي اي كيه تيرنا" الطريق مقابل 3ر3 مليار يورو (7ر3 مليار دولار)، وهو أعلى سعر للإيجار تحققه الدولة، حسبما قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الاثنين.

يذكر أنه عندما كانت اليونان تعاني من أزمة مالية بين عامي 2010 و2018، تعرضت أثينا لضغوط من دائنين دوليين لإنشاء صندوق خصخصة لتحويل أصول الدولة إلى أموال نقدية لتتمكن من سداد ديونها.

ويجب أن يوافق البرلمان اليوناني على خطوة تأجير الطريق السريع.

إلا أن هذه الخطوة تعد إجراء شكليا نظرا لأن حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ الذي ينتمي إليه ميتسوتاكيس يمتلك أغلبية مطلقة في البرلمان.