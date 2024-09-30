رونالدو يهزم تريزيجيه في دوري أبطال آسيا

قاد الثنائي كريستيانو رونالدو والأسد السنغالي ساديو ماني فريقهما النصر السعودي، مساء اليوم الإثنين، لتحقيق فوز صعب على الريان القطري بمشاركة محمود حسن تريزيجيه بنتيجة 2-1، وذلك باللقاء الذي جمع الفريقان على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمجموعة منطقة الغرب، ببطولة أبطال أسيا للنخبة في الموسم الحالي 2024-25.

أحرز هدف النصر ساديو ماني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من اللقاء برأسية قوية سددها في مرمى الريان القطري.

ضاعف رونالدو النتيجة بهدف ثان، في الدقيقة 76، من تصويبة قوية بقدمه اليسرى سكنت الشباك.

هدف الريان الوحيد جاء من كرة عرضية أرضية من بن شرقي داخل منطقة الجزاء قابلها روجر جويديس بتسديدة داخل الشباك في الدقيقة 87.

المباراة شهدت مشاركة تريزيجيه في التشكيل الأساسي للريان القطري بالجبهة اليمنى وشغل النجم المغربي أشرف بن شرقي الجبهة اليسرى.

هذا الفوز هو الأول لفريق النصر السعودي في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، بعد تعادله في الجولة الأولى مع فريق الشرطة العراقي بهدف لكل فريق، بينما تلقى الريان هزيمته الثانية بعد السقوط أمام الهلال السعودي.