قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الاثنين، إنهم جاهزين للالتحام بريا مع إسرائيل حال قرروا شن الاجتياح البري، مؤكدا أنه "رغم اغتيال الكوادر لم تتمكن إسرائيل من المساس بقدرتنا والعدو يجن لعدم تمكنه من تقويضنا".

وأضاف قاسم، في أول ظهور لمسئول بحزب الله بعد اغتيال أمينه العام حسن نصرالله: "لن نتزحزح عن موقفنا في مواجهة إسرائيل مناصرة لغزة وردا على الاغتيالات، مؤكدا أنه بعد اغتيال نصرالله "عملياتنا مستمرة بالوتيرة نفسها وزيادة وضربنا معاليه أدوميم وحيفا ونواصل المقاومة".

وأشار إلى أن "المعركة طويلة والخيارات مفتوحة وسنواجه أي احتمال في حال دخل الإسرائيلي بريا".

وتابع: "منظومة القيادة والسيطرة ستتابع ما كانت تقوم به. ويتابع الأخوة عملهم وفق الهيكلية المنظمة ويعملون وفق الخطط البديلة للأفراد والقادة".

وأكد انهم يتابعون الخطط البديلة التي وضعها نصرالله للأفراد والقادة البدلاء والجميع حاضر في الميدان، موضحا انهم سيختارون أمينا عاما جديدا في أقرب فرصة وفق الآلية، وأن "الخيارات سهلة وواضحة لأننا على قلب رجل واحد".

وشدد قاسم، في كلمته، على أن المسيرة التي بدأها نصرالله مستمرة، وأن حزب الله مستمر في أهدافه.

ونفى قاسم ما قاله الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود اجتماع لعشرين من قادة الحزب لدى وقوع عملية استهداف مكان تواجد نصرالله.

وأردف: " إسرائيل تعتدي بارتكاب المجازر في كل مناطق لبنان حتى لا يبقى بيت إلا وآثار إسرائيل العدوانية فيه. وأمريكا تساند إسرائيل بكل إمكاناتها".