محافظ الغربية يتفقد إدارات الديوان العام لمتابعة انتظام العمل

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم الاثنين، جولة تفقد خلالها عددا من الإدارات بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة ما يتم من أعمال، والتأكد من حسن سير العمل وانتظامه والتكامل بين مختلف الإدارات، من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء، في إطار حرصه الدائم على متابعة ما يتم من أعمال داخل الإدارات المختلفة بالمحافظة.

وخلال تفقده هنأ محافظ الغربية، الموظفين والعاملين بانتصارات أكتوبر المجيدة والعيد القومي للمحافظة، واستمع إلى شرح من مديرى الإدارات، حول سير العمل والتحديات التي تواجههم، وسبل تحويلها إلى فرص من خلال رفع كفاءة العمل وتنمية مهارات العاملين.

ووجه بالتعاون والتنسيق المستمر بين جميع الإدارات، والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام، موضحًا أن إدارات الديوان ركيزة أساسية لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.

كما استمع المحافظ إلى آراء ومقترحات الموظفين حول كيفية تحسين العمل، لتقديم أفضل ما لديهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على الاستماع إلى مطالبهم باهتمام بالغ والتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، وضرورة تسهيل الإجراءات والخدمات للمواطنين، وحسن استقبالهم وسرعة تقديم الخدمات والإجراءات اللازمة بصورة ميسرة لكسب ثقة المواطنين وإرضائهم وسرعه الرد على جميع الشكاوى والبلاغات والتعامل الفورى معها وحلها مما يحقق رؤية الدولة المستقبلية.

وحث المحافظ، العاملين على بذل المزيد من الجهود والتفاني بالعمل وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة ويلبي احتياجات المواطنين.

وأعرب العاملون بإدارات الديوان العام عن سعادتهم لحرص المحافظ المستمر على متابعة العمل وتواجده بينهم، مؤكدين أن الاستمرار في تطوير منظومة العمل لتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.