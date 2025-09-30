ماكرون يرحب بخطة ترامب للسلام في غزة

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة من خلال خطة سلام مقترحة، قائلا إن جهود ترامب يمكن أن تضمن إطلاق سراح الرهائن وإنهاء القتال.

وقال ماكرون على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" في وقت متأخر من يوم الاثنين إن حركة حماس الفلسطينية ليس لديها خيار سوى إطلاق سراح جميع الرهائن فورا والالتزام بالخطة، بينما يأمل أن تشارك إسرائيل بشكل بناء على هذا الأساس.

ويدعو اقتراح ترامب إلى الإفراج السريع عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل مئات السجناء الفلسطينيين. كما يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وتشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط الفلسطينيين تحت إشراف دولي.

وقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاقتراح، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت حماس ستوافق عليه ام لا.