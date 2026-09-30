قال الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، إن جميع الأدوية المرخصة والمستخدمة في علاج الأمراض لها آثار جانبية، وذلك تعليقًا على البيان التحذيري بشأن الترويج المضلل لأدوية غير مرخصة الصادر عن الهيئة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر قناة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، إلى ترويج بعض الأفراد عن أدوية دون معرفة آثارها الجانبية، وتفاعلاتها، والدواعي العلاجية لاستخدامها.

وأوضح أهمية الدور الرقابي والتوعوي للهيئة لمواجهة مروجي المعلومات الطبية الخاطئة، والتي يُمكن أن تؤدي للوفاة أحيانًا.

وتابع: «المعلومة الدوائية الغير صحيحة ممكن تتحول لقرار علاجي خاطئ يؤدي لمضاعفات ويمكن تؤدي لوفاة في بعض الأحيان، بنتكلم في صحة إنسان وصحة الإنسان وهي غالية جدًا».

وذكر أن اتجاه الهيئة لنشر البيان على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء نتيجة الانسياق وراء بعض المختصين وغير المختصين ذوي الحضور والتاثير الواسع على هذه المنصات، الأمر الذي أدى للإخلال بمعايير الأمانة الطبية والعلمية في نقل المعلومات الدوائية.



وأصدرت هيئة الدواء المصرية بيانًا حذرت فيه من بعض ممارسات الترويج المضلل للمنتجات والأدوية عبر محتوى طبي وتجمِيلي غير معتمد.

وأوضحت الهيئة أن بعض الإعلانات غير المصرح بها تتضمن مواد دعائية لم تحصل على الموافقات اللازمة، بما قد يؤدي إلى سوء استخدام المنتجات ويعرّض صحة المواطنين لمخاطر محتملة.

وتضم القائمة الرسمية، وفقًا لآخر تحديث منشور، 19 حالة، تشمل أسماء وحسابات وجهات معلنة، مع توضيح المنتج محل الإعلان، والمنصة المستخدمة، وتاريخ النشر، وكود المخالفة، وحالة كل واقعة.