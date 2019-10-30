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كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن أن ريني فايلر مدرب الفريق هو من طلب عدم إذاعة مواجهة كانو سبورت إلا عقب لقاء الزمالك.

وكان الأهلي واجه كانو سبورت خارج ملعبه في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا في أولى مباريات فايلر مع الفريق قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري.

وقال وقال عبد الحفيظ، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة النادي الرسمية، مساء أمس الثلاثاء: "فايلر طلب عدم إذاعة لقاء كانو سبورت إلا بعد مواجهة الزمالك بسبب عنصر المفاجأة".

وأضاف "كان من الوارد أن ننجح ومن الوارد لا ولكننا نجحنا في النهاية وفزنا على الزمالك وتوجنا بلقب السوبر".

وأشاد مدير الكرة في الأهلي بفايلر وقال: "خلق دوافع كبيرة عند اللاعبين وكلهم استجابوا له بطريقة مميزة خاصة في اللعب بدون كرة".

وعما فاجئه قال: "إشراك جونيور أجايي أمام الزمالك فاجأني خاصة إنه لم يخض لقاء كانو سبورت ورغم تواجد مروان محسن وصلاح محسن الذي سجل هدفا في اللقاء الإفريقي".

وأكمل "حتى حسين الشحات لم يشترك ضد كانو سبورت وكان وراقة رابحة مثل أجايي أمام الزمالك".

وأوضح: "توقعت انضمام محمود وحيد وحسين السيد للمنتخب".

واختتم عبد الحفيظ "ولكن ما يفعله فايلر يخلق دوافع عند اللاعبين بشأن استغلال الفرص في أي وقت دائما".