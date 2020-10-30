وزير الداخلية الفرنسي يتوقع المزيد من الهجمات في البلاد

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمانان، إن فرنسا قد تشهد مزيدا من الهجمات خلال الفترة القادمة.

وأضاف وزير الداخلية في تصريح، اليوم الجمعة، أنه ليس من الضروري تغيير الدستور لحماية الفرنسيين من الهجمات الإرهابية، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

كما انتقد تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأخيرة قائلا إنها تجاوزت الحدود.

وكان رئيس الإدعاء الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب جان فرانسوا ريكاردو قال أمس إن الرجل الذي قتل ثلاثة أشخاص في كنيسة بنيس، كان يحمل أوراقا من الصليب الأحمر الإيطالي باسم مواطن تونسي من مواليد عام 1999.

وقال المدعي جان فرانسوا ريكارد في مؤتمر صحفي إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن "هذه الهوية هي فعلا هوية المهاجم" الذي لا يزال في حالة حرجة بعد إطلاق النار عليه من قبل الشرطة.

وأضاف ريكارد أن الرجل، الذي لم يكن معروفا لدى أجهزة الأمن، دخل إيطاليا أولا عبر جزيرة لامبيدوزا في 20 سبتمبر، ثم مرة أخرى عبر ميناء باري الشرقي في 9 أكتوبر.