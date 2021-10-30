 بشرى عن حادث مهرجان الجونة: ربنا بيقول لي أنا معاكي - بوابة الشروق
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بشرى عن حادث مهرجان الجونة: ربنا بيقول لي أنا معاكي


نشر في: السبت 30 أكتوبر 2021 - 4:41 ص | آخر تحديث: السبت 30 أكتوبر 2021 - 4:42 ص

طمأنت الفنانة بشرى جمهورها بعد تعرضها لحادث سير أثناء تواجدها داخل سيارة صغيرة كانت تقلها هي والسائق الذي تعرض هو أيضا للإصابة خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت بشرى خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت" على قناة "صدى البلد": "الحمد لله أنا بخير قدر ولطف، وربنا عنده حكمة في كل شيء... أنا شخص مؤمن ومبزعلش من الحاجات دي".

وأضافت: "طالما ربنا لطف بيا فده معناه أنه بيفكر فيا وبيقول لي أنا معاكي فالحمد لله على كل حال"، مشيرة إلى أن الهدف الحقيقي من مهرجان الجونة هو دعم صناع السينما وتمويل مشاريعهم وذلك سبب حضورها.

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