 ساني يعود لتدريبات بايرن وقد يشارك أمام إنتر ميلان - بوابة الشروق
الأحد 30 أكتوبر 2022 4:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

ساني يعود لتدريبات بايرن وقد يشارك أمام إنتر ميلان

د ب أ
نشر في: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 4:18 م | آخر تحديث: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 4:18 م

عاد ليروي ساني جناح منتخب ألمانيا لتدريبات فريقه بايرن ميونخ اليوم الأحد بعد تعافيه من الإصابة، وقد يلحق بالمواجهة أمام إنتر ميلان الإيطالي بعد غد الثلاثاء في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتعرض ساني لإصابة في الفخذ الأيسر قبل أسبوعين خلال فوز بايرن على فرايبورج 5 /صفر، لكنه عاد إلى تدريبات النادي البافاري اليوم الأحد.

وغاب ساني عن أربع مباريات لبايرن ميونخ منذ ذلك الحين.

وقال جوليان ناجلسمان المدير الفن لبايرن بعد الفوز على ماينز 6 /2 أمس السبت أنه سيجري تعديلات كبيرة في صفوف فريقه أمام إنتر ميلان لكن لن يكون تغييرا شاملا.

وفاز بايرن بمبارياته الخمس في دوري الأبطال وصعد بالفعل إلى دور الستة عشر.

ومن المتوقع غياب ماتيس دي ليخت عن المباراة أمام إنتر ميلان بعد تعرضه لإصابة عضلية أمس السبت، بجانب غياب دايوت اوباميكانو وساديو ماني وإيريك ماكسيم تشوبو موتينج.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك