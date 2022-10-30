ساني يعود لتدريبات بايرن وقد يشارك أمام إنتر ميلان

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عاد ليروي ساني جناح منتخب ألمانيا لتدريبات فريقه بايرن ميونخ اليوم الأحد بعد تعافيه من الإصابة، وقد يلحق بالمواجهة أمام إنتر ميلان الإيطالي بعد غد الثلاثاء في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتعرض ساني لإصابة في الفخذ الأيسر قبل أسبوعين خلال فوز بايرن على فرايبورج 5 /صفر، لكنه عاد إلى تدريبات النادي البافاري اليوم الأحد.

وغاب ساني عن أربع مباريات لبايرن ميونخ منذ ذلك الحين.

وقال جوليان ناجلسمان المدير الفن لبايرن بعد الفوز على ماينز 6 /2 أمس السبت أنه سيجري تعديلات كبيرة في صفوف فريقه أمام إنتر ميلان لكن لن يكون تغييرا شاملا.

وفاز بايرن بمبارياته الخمس في دوري الأبطال وصعد بالفعل إلى دور الستة عشر.

ومن المتوقع غياب ماتيس دي ليخت عن المباراة أمام إنتر ميلان بعد تعرضه لإصابة عضلية أمس السبت، بجانب غياب دايوت اوباميكانو وساديو ماني وإيريك ماكسيم تشوبو موتينج.