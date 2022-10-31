واصل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو تقدمه على منافسه الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد بعد فرز ثلث الأصوات.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، فإنه بعد فرز 30% من أصوات الناخبين من خلال التصويت الإلكتروني، واصل الرئيس بولسونارو تقدمه بحصوله على 51 % من الأصوات مقابل 49 % للمرشح اليساري لولا دا سيلفا".

وكان لولا دا سيلفا قد حصل على 48% من الأصوات خلال الجولة الأولى للانتخابات في 2 أكتوبر الجاري، مقابل 43% لبولسونارو. وجاءت نتيجة الأخير أعلى بكثير مما توقعته استطلاعات الرأي، مما منحه بعض الزخم خلال الحملة الانتخابية قبيل جولة الإعادة.