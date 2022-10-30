هيثم عرابي: لم أحب الطريقة التي رحلت بها عن أسوان

قال هيثم عرابي المدير الرياضي السابق لنادي أسوان، إن الطريقة التي رحل بها عن النادي ليست جيدة، مشيرًا إلى بذله الكثير من الجهد لبناء فريق زهرة الجنوب.

وكان نادي أسوان قد أعلن أمس السبت، رحيل ربيع ياسين المدير الفني للفريق ومعه هيثم عرابي المدير الرياضي، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف عرابي في تصريحات تليفزيونية: "الفريق قدم مباريات جيدة مع ربيع ياسين في الدوري هذا الموسم، ولكن غياب التوفيق حرمنا من تحقيق نتائج أفضل في المباريات الماضية."

وواصل: "إدارة النادي عقدت معنا جلسة عقب نهاية مباراة غزل المحلة، وتوصلنا لاتفاق مشترك بالرحيل عن الفريق."

وتابع عرابي: "تعبت كثيرًا في بناء هذا الفريق، وكنت أتمنى إكمال الحلم معه، والطريقة التي رحلت بها عن النادي ليست جيدة، ولم أكن أحب أن أرحل بهذا الشكل."

وأتم: "اللاعبون الذين تعاقدت معهم محترفين وعلى قدر المسؤولية، ولاتوجد مشكلة لديهم في البقاء بنادي أسوان، فهم جاءوا هنا من أجل النادي وليس من أجل أشخاص."