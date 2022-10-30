الجامعة العربية: اجتماع وزراء الخارجية لم يشهد خلافا حول الملف السوري

أكد المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه جرى التوافق على جميع بنود جدول الأعمال خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لقمة الجزائر، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى حلول توافقية تخاطب جميع الشواغل للدول العربية.

وأوضح رشدي، في تصريحات له في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب مساء اليوم، أن التمثيل في القمة بعد غد "سيكون جيداً وذا مستوى يؤشر لقمة ناجحة".

وحول مشروع القرار الخاص بالتدخلات التركية في الشئون العربية الذي طرحته مصر خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة، أكد أنه تم التوافق عليه بصيغة تجيب على الشواغل المصرية المتعلقة بالأمن القومي، والتوصل إلى حلول توافقية تستطيع كل الدول العربية أن تتعايش معها.

كما أشار المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، إلى أن اجتماع وزراء الخارجية لم يشهد خلافاً حول الملف السوري، موضحاً أن الاجتماع الوزاري اعتمد كل القرارات للمجالس الوزارية السابقة، وكان مطروح على المجالس الوزارية دائماً بند وقرار متعلق بسوريا، وبالتالي الموقف المعبر عن الموقف العربي الموحد إزاء الأزمة السورية مستمر وتم إعادة إقراره.

وحول مناقشة وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم التشاوري صباح اليوم التوافق المطلوب لعودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية مرة أخرى، قال إن هذا الموضوع لم يُناقش.