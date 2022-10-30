الرئيس اللبناني يدعو لتشكيل حكومة أو انتخاب رئيس جديد خلال ٤٨ ساعة لإنقاذ البلاد من الفراغ

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومجلس النواب إلى الإسراع بصورة عاجلة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية أو تشكيل حكومة برئاسة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، خلال اليوم، وحتى انتهاء ولايته الرئاسية منتصف ليل غد الاثنين، مشددا على دور مجلس النواب في إنقاذ الوطن في هذا التوقيت مما يهدده من فراغ ورهانات خطيرة عليه، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ هذه الاجراءات فورا دون أي إبطاء، في ظل الظروف الخطيرة.

جاء ذلك في رسالة عاجلة بعث بها عون، اليوم الأحد، لرئيس مجلس النواب نبيه بري، أكد فيها امتناع رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي عن تأليف حكومة وتأكيد حالة تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق للحكومة التي يرأسها حاليا والتي اعتبرت مستقيلة، في حين أن لبنان على مشارف خلّو سدّة الرئاسة بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية غدا، ما يعني فراغ الموقع الأوّل في الدولة وفراغ السلطة الإجرائية من القائم بها، اي مجلس الوزراء عملاً، وذلك في ضوء الاستحقاقات الداهمة على جميع الصعد الوطنية والتي لا تحتمل أي فراغ بالنظر إلى تداعياتها الخطيرة.