إيطاليا تمنح أوكرانيا مدافع هاوتزر وحاملات جند

تبرعت الحكومة الإيطالية، بما يتراوح بين 20 إلى 30 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "إم 109 إل" إلى كييف، كجزء من حزمة المساعدات العسكرية الخامسة.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا"، أن إيطاليا زودت أوكرانيا بالفعل بحاملات جند مدرعة من طراز "إم 113" و6 مدافع هاوتزر من طراز "بي زد إتش 2000"، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن روما زودت كييف أيضا بنظامي إطلاق صواريخ متعددة كجزء من الحزم الأربع السابقة، مشيرة إلى أن المحتويات المحددة للحزم لا تزال سرية.

وبحسب الصحيفة، فإن توفير المساعدات العسكرية سمح للحكومة الإيطالية السابقة، برئاسة ماريو دراجي، بالحصول على دور سياسي مهم في الحل الدولي للأزمة الأوكرانية، والآن يتعين على حكومة جيورجيا ميلوني أن تقرر ما إذا كانت ستواصل تسليم الأسلحة.