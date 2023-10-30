مسيرة في جنين ومخيمها تنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل على غزة

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شاركت فعاليات وقوى مدينة جنين ومخيمها، مساء اليوم الأحد، في مسيرة تنديدا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وانطلقت المسيرة من أمام الخيمة المنصوبة أمام مكتبة بلدية جنين، وجابت شوارع المدينة، رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية، وسط ترديد الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة بحق أهلنا في قطاع غزة، والداعية إلى الوحدة الوطنية وتفعيل المقاومة الشعبية للتصدي لهذه الجرائم.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا ووقف الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال عليه.

وفي السياق ذاته، انطلقت من قرى جنين مسيرة مركبات تجاه المدينة، واستقرت أمام الخيمة المنصوبة إسنادا لأهلنا في قطاع غزة