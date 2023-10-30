سي إن إن: الإمارات تسعى لاستصدار قرار هدنة إنسانية فورية بغزة من مجلس الأمن

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن الإمارات تسعى إلى الحصول على قرار ملزم من الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن من أجل "هدنة إنسانية فورية" للحرب في غزة.

ونقلت "سي إن إن" عن المصادر قولها إن مسودة نص القرار تدعو إلى "هدنة إنسانية فورية" ومزيد من "الهدنات الإنسانية"، حيث أن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة العضو حاليا في مجلس الأمن الدولي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار روسي في مجلس الأمن يدعو إلى هدنة إنسانية.

جدير بالذكر أن جدول أعمال مجلس الأمن يوم الاثنين يتضمن اجتماعا مقررا بعد الظهر لبحث "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".

ومن غير الواضح ما إذا كان هذا منفصلا عن الاجتماع الطارئ بشأن الغزو البري الإسرائيلي لغزة، الذي طلبت الإمارات عقده.

ويوم الجمعة، صوتت 120 دولة، لصالح قرار للأمم المتحدة، قدمه الأردن، يدعو إلى "هدنة إنسانية مستدامة" في غزة، وكانت الولايات المتحدة واحدة من 14 دولة صوتت ضد القرار، مع امتناع 45 دولة عن التصويت.

وأمس السبت، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية العمليات البرية الإسرائيلية في غزة، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الجاري، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري مساء الجمعة وكثف غاراته على كافة المحاور في قطاع غزة، وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 8000 شخص وأكثر من 20 ألف جريح في قطاع غزة.