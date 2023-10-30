انهيار مباحثات التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا

أعلن وزير التجارة الاسترالي دون فاريل، اليوم الاثنين، انهيار المفاوضات مجددا بين أستراليا والاتحاد الأوروبي من أجل التوصل لاتفاق بشأن إبرام اتفاقية تجارة حرة.



وأجرى فاريل مباحثات مع نظرائه الأوروبيين، ومن بينهم المفوض الأوروبي لشئون التجارة فالديس دومبروفسكيس، على هامش اجتماع وزراء تجارة دول مجموعة السبع في أوساكا يومي السبت والأحد الماضيين، ولكن لم يتم إحراز تقدم نحو التوصل لاتفاق.



وقال الوزير الأسترالي إنه سافر "بنية التوصل لصيغة نهائية لاتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي" ولكن "للأسف لم نتمكن من إحراز تقدم".



وأكد فاريل أن مهمته هى "التوصل لأفضل اتفاقية ممكنة من أجل منتجينا وشركاتنا وعمالنا ومستهلكينا".



وأضاف الوزير "المفاوضات سوف تستمر، وأتمنى يوما ما أن نوقع اتفاقا يعود بالفائدة على أستراليا وأصدقائنا الأوروبيين".



وقال وزير الزراعة الأسترالي موراي وات لشبكة "ايه بي سي" الأسترالية إنه من غير المرجح استئناف المباحثات "خلال الدورة البرلمانية الحالية". ويشار إلى أنه من غير المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في استراليا حتى عام 2025.



وأضاف وات أن المباحثات انهارت لأن" الاتحاد الأوروبي لم يتزحزح بصورة كبيرة" عن عرض طرحه مطلع هذا العام" خاصة فيما يتعلق بالزراعة".



وأوضح "لم نتمكن من رؤية الاتحاد الأوروبي يعزز عرضه بالنسبة لمنتجات مثل اللحوم والماشية ومنتجات الألبان والسكر، لكي يكون الأمر كافيا بالنسبة لنا لكي نعتبر الاتفاق يصب في المصلحة القومية الأسترالية".



وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي في استراليا جابريلي فيسينتين عن "أسفه" لوقوع هذه التطورات في أوساكا، قائلا كان هناك" تفاؤل بشأن قرب التوصل لاتفاق".



وأضاف "المفوضية الأوروبية مستعدة للاستمرار في المفاوضات".



يذكر أن مباحثات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا بدأت عام 2018.