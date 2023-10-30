صحفي يروي لحظات الرعب بعد استهداف دبابة إسرائيلية لسيارة في شارع صلاح الدين في غزة

روى الصحفي يوسف الصيفي، الذي وثق استهداف دبابة للاحتلال سيارة في شارع صلاح الدين داخل قطاع غزة، تفاصيل ما جرى.
وهذا الصحفي صاحب مقطع الفيديو الوحيد الذي وثق هذا الاستهداف، وكذلك هو التوثيق الوحيد لوجود دبابات الاحتلال التي اشتبكت معها المقاومة الفلسطينية.
وقال الصيفي، إن الدبابة الإسرائيلية كانت موجودة عند مفترق نتساريم بشارع صلاح الدين في قطاع غزة.
وأضاف أنه صرخ لإبلاغ من كانوا في السيارة بعدم التوجه صوب هذه المنطقة، موضحا أن جيش الاحتلال استهدف سيارة وحافلة كانت في هذه المنطقة.
وأوضح أن جرافة إسرائيلية تواجدت كذلك بجوار الدبابة.
وكانت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أجبرت عدة آليات إسرائيلية حاولت التقدم في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأن دبابات الاحتلال لم تتقدم بريا داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع.
ومنذ 24 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 8306 شخصا، بينهم 3457 طفلا و2136 سيدة.
وفي الضفة الغربية، استشهد 122 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية.