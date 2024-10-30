وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل هاجمتنا عبر ممر جوي أنشأته الولايات المتحدة في العراق

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن إسرائيل هاجمت بلاده ممر جوي أنشأته الولايات المتحدة في العراق.

وبحسب وكالة «مهر» للأنباء، ذكر عراقجي، في تصريحات على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أن «إيران قدمت شكوى في منظمة الأمم المتحدة؛ احتجاجًا على هجوم الكيان الإسرائيلي الأخير الذي استخدم فيه أجواء عدة دول، فضلا عن العراق».

ونوه أن «القوة العسكرية الأمريكية في المنطقة أمر واقع»، قائلًا إن «مقاتلات الكيان الصهيوني نفذت هجومها على إيران من خلال القنوات التي أسستها واشنطن».

وأعلن العراق صباح الاثنين، أنه تقدم بمذكرة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي؛ تدين انتهاك إسرائيل «الصارخ» لأجوائه في هجومها على إيران.

وتضمنت المذكرة «إدانة الانتهاك الصارخ الذي ارتكبه الكيان الصهيوني بخرق طائراته المعتدية أجواء العراق وسيادته، واستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم 26 أكتوبر الجاري».

وقال البيان الصادر عن الحكومة العراقية إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزارة الخارجية بالتواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذا الخرق، طبقا لبنود اتفاق الإطار الاستراتيجي الثنائي، والتزام الولايات المتحدة تجاه أمن وسيادة العراق».



وفجر السبت أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوم بمقاتلات حربية على إيران، التي قالت إنها تصدت بنجاح لـ«محاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد»، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 جنود ومدني واحد، حسب بيانات رسمية.

وتوعد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إسرائيل الاثنين، بـ«عواقب مريرة»، بعد استهدافها المواقع العسكرية الإيرانية.