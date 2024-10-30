أحمد موسى يروي قصة الشيخ سالم الهرش الذي أفشل مخطط إسرائيل لانفصال سيناء

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية لأهل سيناء، بمناسبة احتفال مشايخ قبائل سيناء بمؤتمر الحسنة، بمناسبة الذكرى الـ56 لرفضهم انفصال سيناء عن مصر.

وقال خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: «إسرائيل خططت مع الشيخ سالم الهرش، أحد شيوخ سيناء، لقيام دولة مستقلة في سيناء، وكان الأمر برعاية أمريكية غربية».

وأضاف: «الشيخ سالم الهرش وقتها أبلغ السلطات المصرية وجهاز المخابرات المصرية، وطلبوا منه وقتها أن يتجاوب مع الإسرائيليين، وجهاز المخابرات سيتكفل بمراقبة الوضع».

وتابع: «في 31 أكتوبر عام 1968، نُظم مؤتمر صحفي وكان بتحريض إسرائيلي وكانت أمريكا تنتظر وكانت ستكون أول دولة تعترف بدولة سيناء مستقلة بعد انتهاء ذلك المؤتمر مباشرة».

ومضى يقول: «في المؤتمر كانت الصفعة المدوية من الشيخ سالم، بعد أن وقف أمام الإعلام الدولي ليقول لهم هل ترضون بما أقول فقالوا له نعم بكل تأكيد، ليقول وقتها: إن سيناء مصرية ولن نكون إلا جزءًا من مصر، ولا يوجد شبر من سيناء إلا هو مصري، ورفض الشيخ سالم تدويل سيناء وأبى إلا أن تكون سيناء مصرية».

وأتم موسى حديثه قائلًا: «كل التحية لشيوخ سيناء ولكل أهل سيناء، فقد ضحوا بحياتهم من أجل مصر، ولا بد للشعب المصري أن يعرف بطولات أهل سيناء».