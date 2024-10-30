توقيف شخص تبادل إطلاق النار مع الشرطة في فندق بأتلانتا الأمريكية

قالت الشرطة إن مسلحا بعدة أسلحة مختلفة أطلق ما لا يقل عن 15 طلقة نارية عبر الجدران والأبواب ومن شرفة غرفته في فندق فور سيزونز في أتلانتا خلال مواجهة بعد ظهر الثلاثاء وتم احتجازه.

وقال قائد شرطة أتلانتا في مؤتمر صحفي إن المشتبه به /70 عاما/ استخدم مسدسا وبندقية لإطلاق النار خلال مشاجرة.

وأضاف أن اثنين من ضباط الشرطة ردا بإطلاق النار على المشتبه به، موضحا أن أحد الضباط والمشتبه به نقلا إلى المستشفى بسبب إصابات لا تهدد حياتهما، لكن السلطات لم تعرف ما إذا كان أي منهما قد أصيب بالرصاص أم لا.

وقال إن ضباط الشرطة استجابوا لمكالمة في حوالي الساعة1000 صباحا بشأن حالة طوارئ تتعلق بالصحة العقلية في المنطقة السكنية بالفندق في حي وسط المدينة بأتلانتا. وأضاف أن الضباط أبلغوا أن المشتبه به كان متورطا في مشاجرة مع أحد موظفي الفندق.

وأشار قائد الشرطة إلى أنه بعد أن حاولت الشرطة إقناع المشتبه به بالخروج إلى باب غرفته والاستسلام بسلام، بدأ في إطلاق النار. وأردف أن المشتبه به كان بحوزته أيضا عدة سكاكين وألقى سلاحا واحدا على الأقل من الشرفة.

وفي النهاية رفع المشتبه به يديه، واستسلم للشرطة.