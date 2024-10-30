هاريس تتهم ترامب بمحاولة زرع الانقسام والخوف بين الأمريكيين

اتهمت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس الثلاثاء منافسها الجمهوري دونالد ترامب بمحاولة "زرع الانقسام والخوف" بين الأمريكيين.

وخاطبت هاريس الأمريكيين ضمن حملتها الانتخابية من نفس الموقع الذي جمع فيه ترامب أنصاره قبل اقتحام الكابيتول في عام 2021.

وقبل أسبوع واحد من يوم الانتخابات، استخدمت نائبة الرئيس خطابها بالقرب من البيت الأبيض لتتعهد للأمريكيين بأنها ستعمل على تحسين ظروف معيشتهم، مشيرة إلى أن منافسها الجمهوري "يفعل ذلك لنفسه فقط".

وقالت هاريس: "لقد أمضى ترامب عقدا من الزمن يحاول إبقاء الشعب الأمريكي منقسما وخائفا من بعضه البعض: هذا هو، لكن أمريكا، أنا هنا الليلة لأقول: هذا ليس ما نحن عليه".