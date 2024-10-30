وزير خارجية السعودية: إقامة الدولة الفلسطينية شرط أساسي للتطبيع مع إسرائيل

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن الوضع في غزة مأساوي وكارثي، مستشهدًا بـ«التصرفات الإسرائيلية الهوجاء الأخيرة شمال غزة».

ونوه خلال تصريحات تليفزيونية، على هامش اجتماع تحالف تنفيذ حل الدولتين في الرياض، أن الاحتلال يفرض حصارًا شاملًا على شمال غزة، ويرتكب جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني؛ بهدف تهجيره من أرضه.

وأكد أن «المملكة ستقوم بكل ما تستطيع فعله لحشد الرأي العام الدولي، وزيادة الضغوط تجاه وقف إطلاق النار ولبنان، والوصول إلى حل نهائي لتلك القضية التي طال أمدها».

وبسؤاله عن إمكانية التطبيع مع إسرائيل، أجاب: «كلمة ولي العهد في افتتاح مجس الشروى واضحة، إن إقامة الدولة الفلسطينية شرط المملكة للمضي قدمًا في التطبيع».

وشدد على أن «أمن المنطقة مرتبط ارتباطًا كاملًا بحل للقضية الفلسطينية»، لافتًا إلى أن «المملكة تركز في جهودها على الوصول إلى حل عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».

وأعلن أن الفترة المقبلة تشهد تنظيم قمة عربية إسلامية مشتركة؛ تتعامل مع الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية ولبنان.