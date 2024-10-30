الأوقاف ومصر الخير يوقعان بروتوكول تعاون لتوريد ونقل لحوم الإطعام والصدقات

وزير الأوقاف: البروتوكول خطوة على طريق طويل وممتد من التعاون مما يعود بالنفع الوطن والمواطنين

نائب شركة أرض الخير: البروتوكول يهدف لتوفير حوالي 350 طنا من اللحوم الحمراء و2000 رأس عجول ذكور

وقع وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بروتوكول تعـــاون مشترك بين مؤسسة مصر الخير وشركة أرض الخير للتوزيع والتجارة بشأن توريد ونقل لحوم الإطعام والصدقات لحساب وزارة الأوقاف من مزارع شركة أرض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير للعام 1446 هـ - 2024 م.

وقال الأزهري، إن بروتوكول التعاون مع مؤسسة مصر الخير وشركة أرض الخير سيكون خطوة على طريق طويل وممتد من التعاون في عشرات الملفات، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.

وأضاف الأزهري، أن النجاح وتوقيع البروتوكول جاء بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عند توليه الوزارة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير؛ مما يؤكد ثقة القيادة السياسية فيها والإدارة الناجحة لمؤسسة نفتخر بها أمام العالم، مشيرا إلى أن التوقيع هو ثمرة تفاوض وتعاون مسبق ومسيرة من العمل بين الوزارة والمؤسسة.

ومن جانبه، أشار جمعة، إلى أن البروتوكول هو ترجمة لتلاقي الأهداف في فعل الخير ونفع الناس وإيصال الخير إلى مستحقيه من الشعب المصري الكريم، موضحا أن مؤسسة مصر الخير لها نجاحات كثيرة ومتعددة وتمتاز بدقة العمل وسرعته وكفاءته في تحقيق المراد، ومن أهداف وزارة الأوقاف التعاون مع المجتمع المدني وتشجيعه والاستعانة به في الوصول إلى ما قد يصعب الوصول إليه في بعض الأماكن والأوقات، حتى يكتمل العمل ونصل إلى أعلى الدرجات.

وثمن خطة الحكومة ووزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور أسامة الأزهري التعاون مع المجتمع المدني، قائلا: "نثمن المجهود والرؤية الحضارية للحكومة في التعامل والتعاون مع المجتمع المدني، فنحن نسعى إلى خدمة الناس ونفعهم".

ومن ناحيته، قال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن البروتوكول تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية من خلال التعاون والشراكات ما بين مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية، والتي لديها من الأدوات والأجهزة ما يضمن توجيه ذلك التعاون إلى خدمة المجتمع في جميع المجالات التنموية، وتحسين مستويات المعيشة وبناء الإنسان، وفي إطار ما تقوم به مؤسسة مصر الخير ممثلة في شركة "أرض الخير للتوزيع والتجارة" من مجهودات تتضمن تقديم الخبرات والدعم الفني والإمكانيات في إدارة مزارع تربية الماشية، وتوفير لحوم الأبقار المستوردة والمذبوحة بالجمهورية.

وأوضح أن وزارة الأوقاف أبدت رغبتها في الاستفادة من هذه الخبرات والإمكانيات بالتعاون والشراكة مع المؤسسة ومع "شركة أرض الخير" لخدمة المجتمع.

وأشار رفاعي، إلى أنه من منطلق تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فقد طلبت وزارة الأوقاف من مؤسسة مصر الخير ممثلة في شركة أرض الخير للتجارة توفير وتوريد لحوم أبقار مستوردة وطازجة مذبوحة داخل جمهورية مصر العربية؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بجمهورية مصر العربية، في إطار مشروع منظومة صكوك الإطعام والصدقات التابع لوزارة الأوقاف.

وأكد أن البروتوكول يمثل نقطة تحول قوية لتكامل مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية متمثلة في وزارة الأوقاف المصرية ومؤسسة مصر الخير من خلال شركتها أرض الخير والتي تعمل في مجال تطوير الانتاج الحيواني وتوفير اللحوم الحمراء للسوق المصري ولمؤسسات المجتمع المدني إلى ما يقرب من 15 عامًا.

وبدورها، قالت مروة أسامة نائب مدير شركة أرض الخير، إن البروتوكول يهدف إلى توفير حوالي 350 طنًّا من اللحوم الحمراء عالية الجودة، وحوالي 2000 رأس عجول ذكور التي تم تسمينها ورعايتها بمزارع مؤسسة مصر الخير ضمن مشروع تشغيل الشباب والسيدات العاطلين عن العمل وتحت الإشراف الفني والطبي بمزارع مؤسسة مصر الخير ويتم تسليم اللحوم مشفاه ومعبأة إلى وزارة الأوقاف المصرية بأسعار تنافسية لتوزيعها على الأسر الأكثر استحقاقا في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وأشارت إلى أن التكامل بين وزارة الأوقاف ومصر الخير وشركة أرض الخير يستهدف تقديم أفضل أنواع اللحوم الحمراء إلى المستحقين من خلال وزارة الأوقاف.