لجنة الانتخابات في بيلاروس تقر مبادرة لترشيح لوكاشينكو لولاية سابعة وترفض مرشحين معارضين

سجلت لجنة الانتخابات الوطنية في بيلاروس الثلاثاء مجموعة مبادرة للرئيس ألكسندر لوكاشينكو للترشح لولاية سابعة في منصبه، لكنها رفضت محاولات اثنين من السياسة المعارضين لخوض السباق الرئاسي.

وتأتي الانتخابات، المقرر إجراؤها في 26 يناير، بعد أربعة أعوام ونصف العام من انتخابات 2020 التي أثارت احتجاجات ضخمة على مستوى البلاد وأدت إلى حملة أمنية قاسية ضد المعارضة لا تزال مستمرة.

وسجن معارضون بارزون أو فروا خارج البلاد خلال حملة أمنية شهدت اعتقال حوالي 65 ألف شخص. ويقول نشطاء حقوقيون إن بيلاروس تحتجز الآن حوالي 1300 سجين سياسي وإن الكثير منهم محرومون من الرعاية الطبية الكافية والاتصال بأسرهم.



وفتحت لجنة الانتخابات المركزية يوم الثلاثاء باب التسجيل لمجموعات المبادرة، التي يجب أن تجمع ما لا يقل عن 100 ألف توقيع بحلول 6 ديسمبر لتسمية مرشح.

ورفضت تسجيل مجموعات المبادرة لزعيم حركة "من أجل الحرية" يوراس هوباريفيتش، مشيرة إلى "انتهاك إجراءات تقديم المستندات". كما تم رفض تسجيل السياسي ألكساندر درازدو.

وقال هوباريفيتش لوكالة أسوشيتد برس: "هذه ليست انتخابات، بل مهزلة انتخابية، وتصرفات لجنة الانتخابات المركزية تثبت أنه لن يسمح لأي معارض حقيقي للوكاشينكو بالمشاركة في الانتخابات".