ميرتس: علينا استغلال الإمكانات الكبيرة لعلاقاتنا مع تركيا بشكل أفضل

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إنه ينبغي استغلال الإمكانات الكبيرة لعلاقات بلاده مع تركيا بشكل أفضل.

جاء ذلك في تدوينة على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس، عقب زيارته ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة.

وأشار ميرتس إلى أن بلاده دخلت حقبة جيوسياسية جديدة، وأضاف: "لهذا السبب يتعين علينا توسيع شراكاتنا الإستراتيجية".

وأضاف: "علينا أن نستغل الإمكانات الكبيرة لعلاقاتنا مع تركيا بشكل أفضل، ويمكننا هنا البناء على أسس متينة".

وفي تدوينة سابقة، ذكر ميرتس أنه سيلتقي بالرئيس رجب طيب أردوغان خلال زيارته الحالية لتركيا، مضيفاً: "أريد توسيع شراكتنا الوثيقة بشكل أكبر. ولهذا السبب أنا في أنقرة".

وتستغرق زيارة المستشار الألماني إلى تركيا يومين، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أمس الأربعاء.