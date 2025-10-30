الصين منفتحة على تطوير العلاقات العسكرية مع أمريكا

قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، إن بكين منفتحة على تطوير العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة.

وذكر تشانج شياو قانج، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، في مؤتمر صحفي، أن الصين تأمل في أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين لبناء علاقات عسكرية متكافئة وعادلة وسلمية ومستقرة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قدم تحيةً حارةً للنظيره الصيني شي جين بينج في قاعدة جوية بكوريا الجنوبية قبيل اجتماعٍ تاريخي، صباح الخميس.

وغادر ترامب القاعة أولاً، حيث استقبله نظيره الصيني، قال ترامب وهو يصافح شي على سجادة حمراء أمام علمين أمريكيين وآخرين صينيين: "سعيد برؤيتك مجددًا"، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأضاف ترامب: "لا شك في أننا سنعقد اجتماعًا ناجحًا للغاية ولكنه مفاوض صعب للغاية وهذا ليس جيدًا، ونعرف بعضنا البعض جيدًا".

وسُئل الرئيس الأمريكي عمّا إذا كان يتوقع توقيع اتفاقية تجارية، وأجاب: "ربما، سيكون لدينا تفاهمٌ كبير. تربطنا علاقةٌ رائعة، لطالما كانت بيننا علاقةٌ رائعة".

وأبلغ ترامب قادة العالم، في لحظة حرجة عبر الميكروفون، مساء الثلاثاء، أنه يتوقع أن يستمر اجتماعهم من ثلاث إلى أربع ساعات.

ومن جانبه، أشاد الرئيس الصيني بجهود ترامب في صنع السلام، على الرغم من قوله إن بكين وواشنطن لا يتفقان دائمًا.

وقال شي: "نظرًا لاختلاف ظروفنا الوطنية، لا نتفق دائمًا، ومن الطبيعي أن تحدث خلافات بين القوتين الاقتصاديتين الرائدتين في العالم من حين لآخر".

ورغم اختلافاتهما، قال شي إنه يتعين على الزعيمين "التمسك بالمسار الصحيح وضمان استمرارية مسيرة العلاقات الصينية الأمريكية"، وقال شي: "لطالما آمنتُ بأن تنمية الصين تواكب رؤيتكم لجعل أمريكا عظيمةً مجددًا".

وأضاف: "على مر السنين، صرّحتُ علنًا مرارًا وتكرارًا بأن الصين والولايات المتحدة يجب أن تكونا شريكتين وصديقتين. هذا ما علّمنا إياه التاريخ وما يتطلبه الواقع".

وأعرب شي عن تقديره لـ"مساهمة ترامب الكبيرة في إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مؤخرًا" وحضوره مؤخرًا اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا.