رئيس الوزراء البريطاني يساند وزيرة الخزانة بعد خرق قواعد تأجير المنازل

اعتذرت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز عن خرق القانون بتأجير منزلها في لندن بدون ترخيص.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إنه لن يتخذ إجراء بحق ما وصفته ريفز بخطأ غير مقصود.

وانتقلت ريفز وأسرتها من منزلهم الكائن في جنوب لندن إلى شقة تمتلكها الحكومة بجوار مقر رئيس الوزراء بداونينج ستريت بعد انتخاب حزب العمال في يوليو 2024.

وذكرت صحيفة ديلي ميل مساء أمس الأربعاء، أن ريفز لم يكن لديها ترخيص تأجير مثلما تشترط الهيئة المحلية في المنطقة. ويمكن محاكمة أو تغريم أصحاب العقارات الذين لا يمتلكون رخصة.

وفي رسالة إلى ستارمر، نشرها مكتب رئيس الوزراء، قالت ريفز إنه "خطأ غير مقصود. وحالما أدركت الأمر تحركنا على الفور وقدمنا طلبا للحصول على ترخيص".

ورد ستارمر قائلا إنه تشاور مع مستشار الحكومة للأخلاقيات ، الذي خلص إلى أنه "لا يوجد ضرورة لإجراء مزيد من التحقيقات".

ولكن رئيسة الحزب المحافظ كيمي بادينوك قالت إن هذا لا يكفي وطالبت ستارمر بفتح تحقيق شامل.